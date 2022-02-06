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Происшествия6 февраля 2022 6:30

В Таганроге на Комсомольском спуске сгорел «ВАЗ-21099»

Местные жители успели потушить авто до приезда пожарных
Ангелина СКИБА
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Поврежденной оказалась только передняя часть машины. Фото: управление МЧС России по РО.

Поврежденной оказалась только передняя часть машины. Фото: управление МЧС России по РО.

В Таганроге на Комсомольском спуске сгорел «ВАЗ-21099». Пламя успели вовремя потушить, поэтому поврежденной оказалась только передняя часть авто. Об этом сегодня, 6 февраля, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Как пояснили спасатели, происшествие случилось вчера вечером, около половины девятого. Из моторного отсека начал идти дым, а потом разгорелся огонь. Люди, которые были рядом, не стали ждать и бросились тушить машину. В итоге с горением разобрались до приезда подмоги.

- На место ЧП выезжали 4 человека, собирались использовать одну единицу техники, но помощь не потребовалась. Выгорел 1 квадратный метр. Пострадавших нет, - добавили в МЧС.

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