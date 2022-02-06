В Ростовской области водитель устроил тест-драйв и оказался в водоеме с камышами

Выбираться пришлось через открытое окно. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону.

В Ростовской области водитель «устроил тест-драйв по бездорожью» и заехал в водоем с камышами. Остается только гадать, как мужчина умудрился попасть в трясину, когда буквально в нескольких метрах была заасфальтированная дорога. Видео с места происшествия утром 6 февраля опубликовали в одном из интернет-пабликов.

Судя по ролику, машина оказалась почти наполовину в воде, колеса скрылись полностью. Муть подобралась довольно высоко, поэтому, чтобы окончательно не залить салон, водителю пришлось выбираться через открытое окно. На берегу за «гонщика» переживали товарищи.

Как вытягивали транспорт из водного плена, неизвестно. Пользователи сети в комментариях довольно скептически отнеслись к дорожному происшествию. Одни удивились навыкам вождения владельца иномарки, а другие заявили, что подобной легкомысленности за рулем допускать нельзя.

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