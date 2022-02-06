В Ростовской области нашли мужчину, который пропал около недели назад

Ростовчанин снова вернулся домой. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг».

В Ростовской области нашли Зураба Даскиева, который пропал без вести около недели назад. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».

Как вели поиски и где обнаружили мужчину, не раскрывают. Известно только, что речь идет о 54-летнем жителе донской столицы.

2 февраля Зураб Даскиев ушел в неизвестном направлении и перестал отвечать на звонки родных и близких. Тогда люди обратились за помощью к волонтерам, сразу же распространили ориентировку в сети. Это помогло, и ростовчанин снова вернулся домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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