В Ростове на Портовой произошло смертельное ДТП

Пострадавший был шоке и через время скончался Фото: Сергей ГАПОН

В донской столице на улице Портовой произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 6 февраля, корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что около 11:49 машина въехала в столб, и водителя зажало в салоне. Как только авто смогли открыть, пострадавшего сразу же вытащили из поврежденного транспорта.

Травмы получил 65-летний мужчина. Он был в шоке и через время умер.

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