Водитель и пассажир пострадали в ДТП с большегрузами в Ростовской области

Предварительно, один из водителей не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Водитель и пассажир пострадали в ДТП с двумя большегрузами на трассе Азов - Староминская в Ростовской области. Об этом сегодня, 4 февраля, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно выяснилось, что 49-летний водитель Freightliner с полуприцепом цистерны «ROHR» во время торможения не справился с управлением. Из-за этого фура оказалась на встречной полосе и столкнулась с тягачем марки Volvo, который также ехал с прицепом.

От удара пострадал водитель второго большегруза 43 лет и его 38-летний пассажир. К слову, еще одно похожее происшествие, только с грузовиком и поездом, произошло на ж/д переезде в районе хутора Еремеевка. К счастью, эта авария обошлась без жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три авто столкнулись на подъезде к зоне отдыха в Ростове

Столкнулись Datsun on-DO, «ВАЗ-2107» и Hyundai Elantra (подробности)