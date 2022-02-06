Водителей и пешеходов в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

Автолюбителям порекомендовали придерживаться безопасной скорости Фото: Виктория МИНАЕВА

Водителей и пешеходов в Ростовской области днем 6 февраля предупредили о дожде с мокрым снегом, которые могут идти до вечера. Всех попросили быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, обращение распространили сотрудники Госавтоинспекции.

Автолюбителям порекомендовали придерживаться безопасной скорости, а также следить за дистанцией и боковым интервалом рядом с другими машинами. Не следует совершать резких маневров. Около переходов нужно быть очень осторожными.

Пешеходам следует помнить о правилах и переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Детей необходимо крепко держать за руку. Около дороги нужно вынимать наушники из ушей, лучше убрать телефоны. Вечером следует носить вещи или предметы со световозвращающими элементами.

К слову, в ряде территорий к этому моменту непогода уже разыгралась, уже прошел снег. В отдельных районах завтра могут быть дожди.

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