В Ростове мошенник обманул женщину на 450 тысяч рублей

Ростовчанка поверила аферисту и за считанные минуты потеряла свои накопления Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону мошенник украл у женщины 450 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело. Преступника ищут, ему грозит тюрьма, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как пояснили в полиции, бандит позвонил своей жертве с незнакомого номера и представился сотрудником банка. Он рассказал, что якобы по счету «клиентки» проводят сомнительные операции. Для защиты от посягательств неизвестных хакеров мужчина попросил данные карты.

Ростовчанка продиктовала все, что потребовал собеседник, и за считанные минуты потеряла свои накопления.

- Сотрудники или служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах, - напомнили жителям Дона в МВД.

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