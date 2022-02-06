Власти Ростова рассказали, куда звонить для оформления больничного листа

Звонки будут принимать в 25 медучреждениях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Ростова-на-Дону опубликовали телефоны больниц и поликлиник, куда за оформлением листов нетрудоспособности могут обратиться люди с симптомами ОРВИ или COVID-19. Звонки будут принимать в 25 медучреждениях, в том числе 8 детских и одном студенческом.

Например, речь идет о больницах № 1, 6, 7, 8, 20, о поликлиниках № 1, 4, 5, 7, 9 и детских поликлиниках № 1, 4, 8, 17, 18, 45, больнице Железнодорожного района и детской горбольнице № 1. И это далеко не весь список. Более подробную информацию можно найти на сайте городской администрации.

Новые правила оформления больничных введут уже с завтрашнего дня, то есть с 7 февраля. Теперь при легком течении заболевания работники и учащиеся смогут запрашивать больничные дистанционно, без предъявления теста и посещения поликлиники.

Для этого нужно оставить заявку на сайте медучреждения по месту прикрепления или обратиться в колл-центр. После этого должен перезвонить медработник. Специалист проведет консультацию и определит тактику лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 7 февраля в Ростове введут новые правила оформления больничных листов

Подтвердить нетрудоспособность можно будет дистанционно (подробности)