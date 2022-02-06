Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Ростов - Ставрополь

Столкнулись Volkswagen Polo и Scania. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
39-летний водитель погиб в ДТП с иномаркой и грузовиком на трассе Ростов - Ставрополь вечером 6 февраля. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Авария произошла около 20 часов. Предварительно, мужчина, который управлял Volkswagen Polo, спешил в донскую столицу и поэтому выехал на встречную полосу. Почти в тот же момент произошло столкновение с грузовиком Scania.
- Погиб водитель Volkswagen. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия, - прокомментировали в УГИБДД.
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