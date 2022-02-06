Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Ростов - Ставрополь

Столкнулись Volkswagen Polo и Scania. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

39-летний водитель погиб в ДТП с иномаркой и грузовиком на трассе Ростов - Ставрополь вечером 6 февраля. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла около 20 часов. Предварительно, мужчина, который управлял Volkswagen Polo, спешил в донскую столицу и поэтому выехал на встречную полосу. Почти в тот же момент произошло столкновение с грузовиком Scania.

- Погиб водитель Volkswagen. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия, - прокомментировали в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Портовой произошло смертельное ДТП

Машина въехала в столб, и водителя зажало в салоне (подробности)