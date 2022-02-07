Пробки в Ростове-на-Дону на утро 7 февраля: дороги свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 7 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Малиновского и Международная.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Театральном, улице Текучева, улице Цезаря Куникова, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова, Зрелищная, 1-я Форматная.

На Северном пробки скапливаются на проспектах Королева и Космонавтов.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша и проспекте Шолохова.

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