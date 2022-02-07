Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 6:23

Потепление и осадки ожидаются в Ростове с 7 по 13 февраля

Кратковременные дожди могут пройти в донской столице уже сегодня, 7 февраля
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В среднем дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов

В среднем дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе - с 7 по 13 февраля - в Ростове-на-Дону ожидается потепление, возможны осадки с мокрым снегом. Такой прогноз сделали синоптики Гидрометцентра.

Так, кратковременные дожди могут пройти в донской столице уже сегодня, 7 февраля. Аналогичную погоду обещают в среду и субботу. В остальные дни будет облачно.

В среднем в течение недели дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов. По ночам столбики термометров должны показывать от -1 до +3. Самыми теплыми должны стать пятница и суббота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителей и пешеходов в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

Всех просят быть предельно осторожными на дорогах (подробности)

0