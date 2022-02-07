Потепление и осадки ожидаются в Ростове с 7 по 13 февраля

В среднем дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе - с 7 по 13 февраля - в Ростове-на-Дону ожидается потепление, возможны осадки с мокрым снегом. Такой прогноз сделали синоптики Гидрометцентра.

Так, кратковременные дожди могут пройти в донской столице уже сегодня, 7 февраля. Аналогичную погоду обещают в среду и субботу. В остальные дни будет облачно.

В среднем в течение недели дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов. По ночам столбики термометров должны показывать от -1 до +3. Самыми теплыми должны стать пятница и суббота.

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