Экран с записью Вечного огня около памятника объяснили в Ростовской области

Установку электронного панно запланировали еще весной 2021 года. Фото: соцсети

В Ростовской области к памятнику в селе Приморка, где установили экран с записью Вечного огня, не был подведен газ, поэтому в населенном пункте решили использовать электротехнику, объяснили в региональном отделении «Единой России».

- По нашей информации, к памятнику газ не был подведен изначально, поэтому и самого Вечного огня ранее здесь не существовало. То есть ни о какой его замене на панно в реальности речь не может идти, иначе получается просто передергивание фактов. Сам памятник - в достойном состоянии. Местная администрация по просьбе жителей отреставрировала его, позже, весной 2021 года, было найдено такое решение в виде изображения Вечного огня, и появилось панно, - рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» Олег Соловьев.

После появления аппаратуры с записью, добавил специалист, никаких нареканий от местных жителей не поступало. Вопрос традиционного Вечного огня могут в будущем рассмотреть, «если люди изъявят подобное желание».

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