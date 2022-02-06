Телевизор с записью Вечного огня оставили около памятника в Ростовской области

Необычным образом почтить память защитников Родины решили в селе Приморка. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону.

В Ростовской области телевизор с видеозаписью Вечного огня принесли неизвестные к памятнику героям Великой Отечественной войны. Таким необычным образом почтить память защитников Родины решили в селе Приморка.

Неизвестно, оставили технику около скульптуры навсегда или это только разовая акция, но оценить обновленный вид смогли сотни людей - очевидец снял происходящее на камеру и опубликовал ролик в соцсетях.

Интернет-пользователи отметили, что около памятника намного лучше смотрелся бы настоящий Вечный огонь. Кроме того, некоторые засомневались, долго ли простоит аппаратура - ее могут просто унесли недобросовестные бандиты. В ответ на это местные жители заявили, что в поселке только добропорядочные люди, которым и в мысли не пришло бы подобное кощунство.

Среди комментаторов оказались также скептики, которые заявили, что решение, возможно, и неплохое, но саму площадку вокруг памятника можно было привести в порядок. «Это любимое место, но какое же оно обветшалое», написал один из участников беседы.

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