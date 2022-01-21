В Ростове уже снесенному кинотеатру «Россия» пытаются вернуть статус памятника

Владельца площадки под кинотеатром привлекли в качестве соответчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону уже снесенному кинотеатру «Россия» могут вернуть статус объекта культурного наследия. Этого в Арбитражном суде добивается комитет по охране ОКН.

Организация подала иск в декабре 2021 года. Основная претензия была к Федеральной кадастровой палате Росреестра. Там якобы не заметили, что спорное здание находится в госсписке памятников культурного наследия, и перерегистрировали назначение участка под ним для строительства отеля.

Известно, что так попросил сделать новый собственник площадки - «Киноконцертный комплекс «Русь». К слову, буквально вчера, 20 января, владельца земли привлекли в качестве соответчика по этому делу.

Следующие слушания назначили на 22 января. Если истец выиграет процесс, сведения о снесенном объекте культурного наследия восстановят в ЕГРН.

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