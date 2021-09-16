В Ростове участок под бывшим кинотеатром «Россия» могут забрать из-за долгов

Первое слушание назначили на 14 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове компания «Киноконцертный комплекс «Русь» может потерять участок земли в парке имени Горького. Разбирательства относительно площадки начали после иска отдела Службы судебных приставов. Эта информация появилась в электронной картотеке Арбитражного суда.

Судя по документам, будут рассматривать «обращение взыскания на земельный участок по обязательствам собственника». Это значит, что у владельцев земли есть денежный долг, который нужно погасить. Территорию по решению суда могут забрать и продать. Первое слушание назначили на 14 октября 2021 года.

Известно, что третьей стороной по делу выступает городской департамент имущественно-земельных отношений. Ранее в пользу этого ведомства с компании уже взыскивали разные суммы. Кроме того, сотрудники ДИЗО обращались в Верховный суд с просьбой запретить возведение отеля на месте кинотеатра «Россия».

Также власти донской столицы пытались ликвидировать оператора строительства кинотеатра, но и в этом случае потерпели неудачу. Непосредственно по этому вопросу тяжбы шли с февраля 2021 года. Оператор должен был реконструировать кинотеатр за 107,5 млн рублей, но инвестпроект так и не реализовали в полной мере.

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