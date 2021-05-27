Верховный суд отклонил жалобу на перерегистрацию участка под кинотеатром «Россия»

Решение по жалобе ростовских властей вынесли два дня назад Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд отказался рассматривать жалобу департамента имущественно-земельных отношений Ростова на возможное строительство отеля вместо кинотеатра «Россия». Информация об этом уже появилась в электронной картотеке дел.

Решение относительно обращения ростовских властей вынесли два дня назад, 25 мая. В департаменте донской столицы были не согласны с перерегистрацией участка под кинотеатром. Ранее там можно было размещать только культурные заведения, например, выставочные центры и театры.

Но все изменил новый собственник площадки - киноконцертный комплекс «Русь». Эта организация в 2017 году перерегистрировала назначение участка в Росреестре и собралась строить отель.

Такое нововведение не понравилось городским властям, и они обратились в Арбитражный суд. Сначала департамент выиграл дело, но уже через время киноконцертный комплекс «Русь» оспорил это решение в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Приговор вынесли в феврале 2021 года. Именно после этого ростовский департамент направил жалобу в Верховный суд.

Также власти донской столицы пытались в судебном порядке ликвидировать оператора строительства кинотеатра «Россия», но и в этом случае потерпели неудачу. Непосредственно по этому вопросу тяжбы шли с февраля 2021 года. Оператор должен был реконструировать кинотеатр за 107,5 млн рублей, но инвестпроект так и не реализовали в полной мере.