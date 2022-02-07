В Ростовской области суточная заболеваемость коронавирусом снизилась до 3213 случаев

Положительные тесты подтвердили в 55 территориях региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области немного снизился уровень суточной заболеваемости. К утру 7 февраля выявили 3213 новых инфицированных. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Положительные тесты подтвердили в 55 территориях региона. Ростов - 931 случай, к слову, в донской столице показатель также снизился, На втором месте сейчас Таганроге - 152, на третьем - Шахты - 139.

В Волгодонске - 123, в Батайске - 119, в Аксайском районе - 103, в остальных городах и районах меньше сотни случаев. Замыкает список Советский район с 4 заболевшими.

В больницах к этому моменту лечат уже 3126 пациентов, 17 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 222 - на неинвазивной ИВЛ.

Зарегистрировали за сутки 6 смертей: скончались одна женщина 62 лет и 5 мужчин от 33 до 89 лет. У них у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10088 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 24495 анализов на коронавирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1964,08 тысячи человек.

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