В Ростовской области из-за коронавируса произошло еще 6 смертей

Всего на Дону пандемия унесла жизни 10088 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 6 смертей из-за коронавируса. Речь идет о пациентах пожилого и среднего возраста. Самому молодому из умерших было всего 33 года. Информацию об этом 7 февраля опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались одна женщина 62 лет и 5 мужчин в возрасте 33, 43, 59, 72, 89 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10088 человек, - говорится в сообщении.

Известно, что к этому моменту в больницах лечат 3126 человек, 17 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, за сутки выявили еще 3213 заболевших.

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