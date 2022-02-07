Строительство ЖК на левом берегу в Ростове признали масштабным инвестпроектом

Кроме жилых построек должны предусмотреть детсады, школу и поликлинику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный инвестпроект по строительству ЖК на левом берегу Дона в Ростове признали соответствующим всем необходимым критериям. Теперь застройщик должен получить участки в аренду без торгов. Соответствующий документ в феврале подписал губернатор Василий Голубев.

Так, на улице Левобережной арендатору на 10 лет отдадут площадки под строительство 13 многоквартирных домов с подземными гаражами и всей сопутствующей инфраструктурой. Предусмотрены работы по озеленению, пространство должны украсить малыми архитектурными формами. Кроме того, подрядчик должен будет подготовить проект по возведению детсадов, школы и поликлиники.

Параллельно с этим власти обязали сдать жилой дом, строящийся в другой части города, на Вересаева. Общая площадь жилых помещений на этом объекте должна составить 15 892 квадратных метра.

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