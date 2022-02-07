15 территорий Ростовской области попали в «красную зону» по коронавирусу

15 городов и районов Ростовской области вошли в «красную зону» по коронавирусу. Обновленную информацию сегодня, 7 февраля, опубликовали региональные власти.

Так, например, в числе неблагополучных мест по заболеваемости оказались города Гуково и Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий районы.

В «желтую зону» с удовлетворительными показателями внесли 34 территории - 10 городов и 24 района. Это в том числе Ростов, Азов, Батайск, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, а также Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Веселовский и Зимовниковский районы.

В «зеленой зоне» - Багаевский, Константиновский, Ремонтненский, Тарасовский, Усть-Донецкий и Цимлянский районы.

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