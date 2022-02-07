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Происшествия7 февраля 2022 12:35

В Волгодонске маршрутка врезалась в металлическое ограждение

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия
Ангелина СКИБА
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Пострадавших нет,машина получила механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Пострадавших нет,машина получила механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Волгодонске на пересечении Энтузиастов и Черникова маршрутка врезалась в металлическое ограждение, которое находилось вдоль проезжей части. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла сегодня примерно в полдень. За рулем Hyundai County находился 49-летний мужчина.

- В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Водитель находился один в транспортном средстве. Сейчас правоохранители выясняют детали и обстоятельства происшествия, - добавили в УГИБДД.

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