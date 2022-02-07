В Ростовской области за 10 дней привили 777 детей и подростков

Вакцинацию проводят на добровольной основе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за 10 дней «Спутником М» привили уже 777 детей и подростков от 12 до 17 лет. Вакцинацию проводят исключительно добровольно. Для иммунизации несовершеннолетних нужно согласие родителей, юноши и девушки от 15 лет заявки подают самостоятельно. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает сайт донского правительства.

- Если родители или опекуны согласны на вакцинацию, они должны оформлять заявление в поликлинике, к которой прикреплён ребенок. Среди вакцинированных тяжелых осложнений, неприятных последствий и побочных явлений не зарегистрировано, - подчеркнул министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Ранее в регион поступила партия из 2400 доз «Спутника М». Препарат сразу же распределили по муниципалитетам.

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