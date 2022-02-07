В Ростове 18-летния парень после игры в компьютерном клубе может сесть в тюрьму на год

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донской столице, в Советский районный отдел полиции, обратился сотрудник компьютерного клуба. Он рассказал, что посетитель украл игровую консоль. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний ростовчанин. Выяснилось, что злоумышленник пришел в компьютерный клуб под видом посетителя. Когда время пребывания клиента закончилось, юноша ушел, захватив с собой и приставку.
Следом он отправился в ломбард и сдал игровую консоль. Деньги злоумышленник сразу же потратил.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если суд признает вину подозреваемого, то ростовчанин может сесть в тюрьму на один год.
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