В Ростовской области у мужчины украли деньги, пока он находился в больнице

Воспользовался ситуацией и украл деньги в больнице Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителя Шахт обокрали в то время, как он находился на лечении в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Во второй отдел полиции в Шахтах обратился местный житель. Потерпевший рассказал, что с его банковского счета украли 8 тысяч рублей, когда он находился в больнице.

Был задержан 35-летний мужчина, ранее судимый за подделку и оборот поддельных документов. По предварительным данным известно, что злоумышленник воспользовался ситуацией, когда мобильный лежал без присмотра, и перевел деньги себе на карту, воспользовавшись услугой мобильный банк. После хищения мужчина оставил телефон на месте, а украденные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан.

Правоохранительными органами проводится проверка: выясняются все обстоятельства случившегося.

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