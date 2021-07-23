В Ростовской области у мужчины украли деньги, пока он находился в больнице

Воспользовался ситуацией и украл деньги в больнице
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жителя Шахт обокрали в то время, как он находился на лечении в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Во второй отдел полиции в Шахтах обратился местный житель. Потерпевший рассказал, что с его банковского счета украли 8 тысяч рублей, когда он находился в больнице.
Был задержан 35-летний мужчина, ранее судимый за подделку и оборот поддельных документов. По предварительным данным известно, что злоумышленник воспользовался ситуацией, когда мобильный лежал без присмотра, и перевел деньги себе на карту, воспользовавшись услугой мобильный банк. После хищения мужчина оставил телефон на месте, а украденные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан.
Правоохранительными органами проводится проверка: выясняются все обстоятельства случившегося.
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