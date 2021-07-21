В Шахтах сотрудница колледжа пыталась обмануть нерадивого студента

Сотрудницу образовательного учреждения поймали с поличным Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Шахтах сотрудницу колледжа заподозрили в покушении на мошенничество. Теперь женщину как минимум могут оштрафовать или отправить на принудительные работы. Также возможно ограничение свободы. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, злоумышленница за 18 тысяч рублей пообещала нерадивому студенту помочь с аттестацией и переводом на следующий курс. Молодой человек прогулял много занятий и находился на грани отчисления. Он был готов заплатить любые деньги.

Однако, как выяснили следователи, подозреваемая никак не могла повлиять на ситуацию юноши. Это просто не входило в ее должностные полномочия.

Сотрудницу образовательного учреждения поймали с поличным - задержание провели в момент передачи денег. Сейчас детали дела еще уточняют, а женщина ждет итогов этого расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове участников ОПГ осудили за мошенничество на 2 млрд рублей

Речь идет о бандитах, которые обманули почти 1,5 тысячи дольщиков (подробности)

Украли 15 тысяч: ростовчанка заплатила мошенникам за несуществующую пиццу

Злоумышленники списали деньги с карты своей жертвы (подробности)