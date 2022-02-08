Часть Ростова осталась без электричества из-за аварии на подстанции

Помощь спасателей на месте происшествия не потребовалась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Часть Ростова-на-Дона осталась без электричества из-за аварии на подстанции. К утру 8 февраля некоторых потребителей снова удалось подключить, сообщили в компании «Россети Юг».
- Часть обесточенных потребителей уже подключили. Работы будут продолжаться до полного восстановления, - прокомментировали в организации.
ЧП произошло вечером 7 февраля. На место происшествия сразу же прибыли бригады энергетиков и подразделение МЧС, но в последующем помощь спасателей не понадобилась. Выяснилось, что в поврежденном трансформаторе из-за выброса начался сильный дым. После проветривания начали ремонт технической неисправности.
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