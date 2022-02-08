В Ростове врач-терапевт рассказал, когда опасно делать прививку от COVID-19

Наиболее изученным препаратом сейчас считается «Спутник-V» Фото: Ксения Высотина

Медотвод от прививки против коронавируса может быть бессрочным и временным. О том, как получить такой документ и кому опасно проходить вакцинацию, рассказал в интервью «Дон-ТР» врач-терапевт из Ростова-на-Дону Николай Воликов.

- Бессрочный отвод выдают людям, у которых есть аллергия на компоненты вакцины или глобальные реакции на любые вещества. При остром заболевании нужно дождаться, когда пройдут симптомы, и через 2-4 недели после этого можно проходить процедуру. Если речь идет об обострении хронического заболевания, срок медотвода принимается индивидуально. Максимально на 6 месяцев, дальше период могут корректировать. После исчезновения симптомов, если нет противопоказаний, можно вакцинироваться, - пояснил Николай Воликов.

Наиболее изученным препаратом сейчас считается «Спутник-V». «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» запрещены для беременных женщин, детей и пациентов с онкологией.

Чтобы получить медицинский отвод, нужно обратиться к своему профильному лечащему врачу. Он должен подготовить все материалы и передать их на комиссию. После этого медики вынесут решение. Бумагу заверят печатью врача, председателя комиссии и медучреждения.

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