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Общество8 февраля 2022 8:21

В Ростове объяснили ситуацию с «поддельными» квитанциями за газ

До этого люди пожаловались, что при оплате по QR-коду деньги списывают без подтверждения операции
Ангелина СКИБА
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Ростовчане посчитали квитанции некорректными

Ростовчане посчитали квитанции некорректными

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове-на-Дону квитанции за газ, которые люди назвали неправильными и «поддельными», на самом деле безопасные, никакой ошибки нет. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

- Абоненты считают квитанции некорректными, поскольку при оплате по QR-коду не получают подтверждения операций. В новых квитках указаны два счёта: поставщика услуг и банка, который аккумулирует оплату. Оба счета действующие, при оплате на любой из них деньги окажутся на лицевом счёте абонента, - пояснили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

В организации добавили, что с февраля этого года макет квитанции собираются изменить, появится возможность самостоятельного расчёта суммы, подлежащей к оплате.

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