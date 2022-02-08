3312 человек заболели коронавирусом в Ростовской области к утру 8 февраля

В больницах сейчас остаются 3157 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 3312 человек. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 2,2. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает сайт донского правительства.

Положительные тесты подтвердили в 55 городах и районах региона. В Ростове снова больше тысячи случаев - 1005, в Шахтах - 130, Волгодонск - 122, Таганрог - 120, Батайск - 114, Аксайский район - 104. В остальных территориях выявили менее сотни инфицированных. Замыкает список снова Советский район, там обнаружили еще 4 носителя вируса.

В больницах сейчас остаются 3157 пациентов, 30 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 222 - на неинвазивной ИВЛ.

Зарегистрировали 16 смертей: скончались 11 женщин от 47 до 87 лет, а также 5 мужчин от 69 до 87 лет. У них у всех были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10104 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 3254 анализов на коронавирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1965,11 тысячи человек.

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