Пожилая женщина пострадала в ДТП с автобусом и двумя легковушками в Ростове

В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 15 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону женщина 83 лет пострадала в ДТП с автобусом и двумя легковушками. Машины столкнулись сегодня, 8 февраля, на Нагибина, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 10:25. Предварительно, водитель «НефАЗа 5299» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-21099», который в свою очередь задел автомобиль Mazda.

- В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 15 человек. Пострадала одна из пассажирок - женщина 1938 года рождения. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося. Признаков алкогольного опьянения у водителя «НефАЗа» не выявили, - прокомментировали в УГИБДД.

Стоит отметить, что это уже второе происшествие с автобусом на Нагибина за сегодняшний день. До этого очевидец рассказал, что водитель пассажирского авто врезался в забор и уехал с места происшествия.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия (подробности)