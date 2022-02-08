В Ростове на Нагибина автобус протаранил забор и уехал с места аварии

Информации о пострадавших нет.Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону.

В Ростове на Нагибина автобус протаранил забор и уехал с места происшествия. Аварию снял на камеру очевидец. Фотографии сегодня, 8 февраля, появились в одном из городских пабликов, и теперь их обсуждают пользователи сети.

Судя по снимкам, речь идет именно о большом городском автобусе. Предварительно, в аварию попал маршрут №1. Вероятно, удар был довольно сильным, потому что на месте остались обломки ограждения и самого авто. О пострадавших автор не сообщил, однако задался вопросом, куда мог уехать водитель.

В комментариях люди предположили, что, скорее всего, мужчина отправился в гараж для ремонта машины. К слову, похожий случай произошел недавно в Волгодонске, там маршрутка врезалась в металлическое ограждение. К счастью, никто не пострадал, водитель был один в салоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Ростов - Ставрополь

Авария произошла около 20 часов 6 февраля (подробности)