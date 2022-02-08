Проектированием территории старого аэропорта Ростова занялось московское бюро

Организация, о которой идет речь, занимается в основном планами частной и коммерческой застройки
Фото: Артур СЕЛИМОВ
Проектировать застройку территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону вызвалось московское архитектурное бюро. Известно, что организация уже работает над этим проектом, сообщает «Город N».
Ранее руководитель бюро оценил предложение ростовских коллег по освоению площадки и заявил, что «готов подписаться под каждым словом». По словам гендиректора, при разработке опираются именно на планировочные решения, которые предложили на Дону.
Известно, что московское бюро занимается в основном планами частной и коммерческой застройки. В донской столице компания стала автором проекта одного из жилых комплексов. Также успешную деятельность ведут и в других городах России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Ростовом продают «Макдональдс» по цене элитной московской квартиры
Покупатель получит объект в пользование на 20 лет (подробности)