Проектированием территории старого аэропорта Ростова занялось московское бюро

Организация, о которой идет речь, занимается в основном планами частной и коммерческой застройки Фото: Артур СЕЛИМОВ

Проектировать застройку территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону вызвалось московское архитектурное бюро. Известно, что организация уже работает над этим проектом, сообщает «Город N».

Ранее руководитель бюро оценил предложение ростовских коллег по освоению площадки и заявил, что «готов подписаться под каждым словом». По словам гендиректора, при разработке опираются именно на планировочные решения, которые предложили на Дону.

Известно, что московское бюро занимается в основном планами частной и коммерческой застройки. В донской столице компания стала автором проекта одного из жилых комплексов. Также успешную деятельность ведут и в других городах России.

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