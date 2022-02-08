Предварительно, аварию спровоцировал молодой водитель «ВАЗ-21093». Фото: читатели «КП-Ростов-на-Дону»

В Ростове владелица BMW X6 пострадала после столкновения с опорой ЛЭП. Авария произошла 8 февраля на Днепровском, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Все случилось в первой половине дня, около 11 часов. Предварительно, 20-летний водитель «ВАЗ-21093» при повороте налево создал помеху встречной иномарке. Женщина, которая управляла авто, попыталась уйти от столкновения и врезалась в опору.

Сейчас детали произошедшего еще уточняют. Автолюбителей просят быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

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