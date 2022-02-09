В Ростове полицейских заподозрили в избиении задержанного

Предварительно, разборку с подозреваемым устроили ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове полицейских отдела №8 заподозрили в избиении задержанного. После этого уже провели внутреннюю проверку, теперь делом займутся следователи, рассказали сегодня, 9 февраля, в пресс-службе регионального главка МВД.

- Управлением собственной безопасности выявили факт противоправной деятельности. Предварительно, в отношении гражданина, доставленного в отдел полиции за административное нарушение, неправомерно была использована физическая сила, также распылили газовый баллончик. Собранные материалы направили в СК. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с законом, - рассказали в ведомстве.

Ранее в информация о происшествии появилась в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что разборку с подозреваемым устроили еще 7 января. Якобы ночью мужчину сильно избили, и он с ушибами и кровоподтеками обратился в БСМП.

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