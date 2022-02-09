Внушительную свалку илового грунта сняли на камеру в хуторе Узяк Ростовской области

Территорию, по словам местных жителей, превратили в настоящее болото. Фото: Konstantin Blesmanovich/youtube.com

В Ростовской области на незаконную свалку илового грунта пожаловались жители хутора Узяк Азовского района. Внушительные грязевые залежи, которые уже начали портить местную реку и смешались с дорогой сняли на камеру очевидцы.

Люди сообщили, что проехать теперь по бездорожью можно только разве что «на верблюдах», и все это из-за «КамАЗов», которые превратили территорию в настоящее болото. Кроме того, илом присыпают мусорные кучи и стройматериалы, они находятся прямо около проезжей части и видны невооруженных глазом.

- Власти выделяют деньги на очистку водоемов, а здесь наоборот высыпают все, - возмущенно отметил автор видеоролика.

Местные жители уверены, что их родные места загрязняют из-за строительства терминала. Якобы ведутся дноуглубительные работы, а потом все отработанный материал вывозят подальше и сбрасывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске проведут проверку из-за незаконной свалки в 400 кв. метров

К ответу собираются призвать предпринимательницу, которая арендовала площадку (подробности)