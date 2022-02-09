3571 случай коронавируса подтвердили в Ростовской области к утру 9 февраля

В больницах сейчас остается 3161 пациент Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 3571 случай коронавируса. Коэффициент распространения инфекции снизился до 1,9. Об этом утром 9 февраля сообщает сайт донского правительства.

Новых заболевших выявили в 55 городах и районах региона. В Ростове носителями вируса оказались 1075 человек. На втором месте находится Таганрог - 141, на третьем - Шахты - 135.

В Волгодонске - 120, в Батайске - 119, Азовский район - 105, Сальский - 104. Далее территории идут также в порядке уменьшения выявленных случаев. Последнюю строчку списка уже длительное время занимает Советский район, там на этот раз 4 инфицированных.

В больницах сейчас остается 3161 пациент, 27 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 223 - на неинвазивной ИВЛ.

Произошло еще 12 смертей: скончались 9 женщин от 60 лет до 91 года, а также 3 мужчин от 77 до 92 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10116 человек.

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