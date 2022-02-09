В Ростовской области произошло еще 12 смертей среди пациентов с коронавирусом

В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ сейчас находятся 27 заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области со вчерашнего дня зарегистрировали еще 12 смертей среди пациентов с коронавирусом. Информацию об этом опубликовали утром 9 февраля на сайте донского правительства.

Не смогли спасти 9 женщин от 60 лет до 91 года, а также 3 мужчин от 77 до 92 лет. У них были хронические заболевания.

По данным властей, всего на Дону инфекция унесла жизни 10116 человек. Сейчас со сложным течением заболевания в стационарах борется 3161 человек, из этих заболевших 27 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 223 - на неинвазивной ИВЛ. Также за сутки выявили еще 3571 нового инфицированного.

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