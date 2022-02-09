Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 9:34

В Ростовской области 235 тысяч человек получили лекарства от коронавируса

Это данные регионального Минздрава за прошлый год
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас на амбулаторном лечении находятся 36,5 тысячи пациентов

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 36,5 тысячи пациентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области 235 тысяч человек получили лекарства от коронавируса в 2021 году. В этот период на закупку препаратов потратили почти 762 млн рублей. Об этом рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев, сообщает сайт донского правительства.

При этом сейчас, в феврале 2022 года, необходимыми лекарствами на дому обеспечили более 27 тысяч человек. На складах имеется остаток средств на сумму более 282,5 млн рублей.

- На амбулаторном лечении находятся 36,5 тысячи пациентов, из них 27 639 получают бесплатные лекарства. Только врач определяет схему лечения. Не всем заболевшим с учетом состояния необходимо назначение лекарств, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Кроме того, в регионе ежедневно проверяют наличие лекарств в медорганизациях. Мониторинг ведут по 22 наименованиям препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3571 случай коронавируса подтвердили в Ростовской области к утру 9 февраля

Это обновленные данные по распространению COVID-19 в донском регионе (подробности)