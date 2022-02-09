Сейчас на амбулаторном лечении находятся 36,5 тысячи пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области 235 тысяч человек получили лекарства от коронавируса в 2021 году. В этот период на закупку препаратов потратили почти 762 млн рублей. Об этом рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев, сообщает сайт донского правительства.

При этом сейчас, в феврале 2022 года, необходимыми лекарствами на дому обеспечили более 27 тысяч человек. На складах имеется остаток средств на сумму более 282,5 млн рублей.

- На амбулаторном лечении находятся 36,5 тысячи пациентов, из них 27 639 получают бесплатные лекарства. Только врач определяет схему лечения. Не всем заболевшим с учетом состояния необходимо назначение лекарств, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Кроме того, в регионе ежедневно проверяют наличие лекарств в медорганизациях. Мониторинг ведут по 22 наименованиям препаратов.

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