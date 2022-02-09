Безработный житель Ростовской области может сесть в тюрьму на 10 лет

У жителя Ростовской области изъяли оружие. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнего безработного, ранее судимого мужчину, сообщается на сайте ведомства.

При обыске дома у подозреваемого нашли 180 граммов наркотиков, упакованных в полиэтиленовый пакет, а еще – арсенал оружия. Так, дончанин хранил у себя охотничье ружье 16-го калибра, пневматическую винтовку и самодельно изготовленный обрез.

- В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятый арсенал является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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