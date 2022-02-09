План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнили на 74,44%

В Ростовской области работают 168 стационарных и 197 мобильных пунктов вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области план вакцинации выполнили на 74,44%. Это значит, с учётом иммунной прослойки в регионе привились уже 91,3% жителей региона. Об этих показателях сегодня, 9 февраля, губернатор Василий Голубев отчитался перед вице-премьером Татьяной Голиковой.

К озвученной информации глава региона добавил, что в регион поступили препараты для иммунизации почти 2 млн 980 тысяч человек. Первую дозу получили 2 млн 18 тысяч человек, завершили вакцинацию 1 млн 968 тысяч.

Кроме того, в городах и районах Дона сейчас продолжают прививочную кампанию среди школьников и студентов. Вакцину уже получили 955 детей и подростков от 12 до 17 лет. Ревакцинацию среди взрослых на сегодня прошли 385,6 тысячи человек, или 45,1%.

- Видим резервы в работе с теми категориями граждан, которые наиболее уязвимы перед инфекцией, в их числе пожилые люди в возрасте от 60 лет. Среди старшего поколения у нас вакцинировано пока 50,2% от необходимого уровня, - рассказал Василий Голубев.

Сегодня в Ростовской области работают 168 стационарных и 197 мобильных пунктов вакцинации, действуют выездные прививочные бригады.

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