23 улицы микрорайона Военвед собираются перевести на баланс Ростова до конца года

Ремонт начнут только после внесения улиц в собственность города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на баланс города до конца 2022 года собираются перевести 23 улицы, расположенные в микрорайоне Военвед. Об этом на совещании в администрации заявил глава Октябрьского района Бебури Месхи.

По словам чиновника, улицы смогут обновить за бюджетные деньги только тогда, когда их внесут в перечень муниципальной собственности. Сейчас город просто не имеет право выделять средства на указанные объекты.

Примерно также высказался заместитель сити-менеджера Юрий Овичнников. Управленец отметил, что улицы на территории 51-го военгородка юридически не принадлежат городу и по факту сейчас ничьи. Документы на них пока так и недооформлены.

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