В Ростове ликвидируют спасенное от банкротства городское похоронное бюро

В феврале 2022 года сообщили о ликвидации компании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону планируют полностью ликвидировать похоронное бюро, в адрес которого налоговая служба ранее подавала банкротный иск. И это не единственное изменение - в городе собираются сократить число и других муниципальных унитарных предприятий (МУПов). Об этом сообщил уже бывший глава ДИЗО Александр Безбородых.

Так, по словам чиновника, под ликвидацию попали МУП СКУ - похоронное бюро, а также «Объединенная дирекция строящихся объектов». Кроме того, реорганизуют газету «Ростов официальный» и МУП КБ Железнодорожного района. Это должны сделать не позднее 1 января 2025 года.

Сохранят три организации - «Ростовводэксплуатация», «Ростгорсвет» и МУП РТК. Остальные предприятия намерены приватизировать и преобразовать в акционерные общества.

Что касается похоронного бюро, то скандал вокруг него разразился еще в прошлом году. Тогда налоговая служба потребовала признать учреждение банкротом из-за долга в 5,9 млн рублей. Это вызвало обсуждения среди ростовчан. Через время власти сообщили, что бюро сможет выполнить все обязательства по выплатам зимой, но уже в феврале 2022 году сообщили о ликвидации компании.

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