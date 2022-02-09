В Ростове замначальника отдела МВД получил 3 года тюрьмы за превышение полномочий

Приговор вынесли в Октябрьском суде донской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону за взятку и превышение полномочий 3 года тюрьмы получил бывший заместитель начальника отдела МВД. Также экс-руководитель должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 9 февраля, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, злоумышленник «утратил», а точнее скрыл, материалы проверки о вымогательстве с применением насилия. Также мужчина затягивал с началом расследования и не сразу завел уголовное дело. В итоге после этих грубых нарушений пострадавшая потеряла возможность добиться справедливости.

Экс-полицейского в том числе уличили во взяточничестве. Выяснилось, что с января 2015 по май 2019 года злоумышленник получил 135 тысяч за покровительство незаконного оборота алкогольной продукции. Известно, что подозреваемый признал свою вину в суде.

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