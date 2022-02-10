Незаконную торговлю с машин обнаружили в четырех районах Ростова

Передвижные ларьки нашли в девяти точках города. Фото: сайт администрации Ростова

В четырех районах Ростова во время рейда выявили и прикрыли незаконную продажу с передвижных ларьков. Всего было составлено 9 административных протоколов, два из которых выписали юрлицу. Об этом рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Чиновник уточнил, что проверку провели в Железнодорожном, Кировском, Пролетарском и Советском районах.

- Нарушения выявили на Еременко/Солженицына, Зорге, Портовой, Пушкинской, Пушкинской/Нахичеванском, Пушкинской/Чехова, Стачки, Театральной и на Университетском. Наиболее часто на территории города из автотранспортных средств реализуют кофе и кофейные напитки, колбасы и плодоовощную продукцию, а также бензин, - пояснил Константин Тихонов.

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