Жители Ростова: лаборатории перестали справляться с потоком ПЦР-тестов

Ростовчане утверждают, что ждут результатов дольше положенного Фото: Алиса ТИТКО

На длительное ожидание результатов ПЦР-тестов пожаловались жители Ростова-на-Дону в соцсетях, и в том числе на странице губернатора в Instagram. Люди отметили, что при таких задержках, вероятно, лаборатории просто перестали справляться с потоком анализов, которые присылают на исследования.

- Тест, сказали, будет готов через 4-5 дней. А лечиться от чего?, - задалась вопросом в комментариях одна из женщин.

- Заболела, а тестов на ковид нет. В 41 поликлинике сказали, что минздрав Ростова не обеспечил достаточными медикаментами поликлиники. А потом говорим, что большое количество заболевших, конечно, люди заражают друг друга, потому что первичных тестов нет. Диагноз точный врачи установить не могут, и заболевший просто разносит заразу по городу. Это беспорядок, - возмутилась еще одна ростовчанка.

- Бывает и такое, я тоже ждал. Ситуация сложная, врачи на пределе, больных много, все тесты разом невозможно обработать, - отметил пользователь сети.

Почему люди вынужденны ждать больше положенного, наверняка сказать нельзя. Ранее местный горздрав заявил, что все медучреждения города сейчас испытывают колоссальные нагрузки из-за потока заболевших. При этом в областном Минздраве подчеркнули, что необходимых препаратов сейчас хватает.

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