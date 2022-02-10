Дело «врачей», которые обманывали пенсионеров, рассмотрит суд в Ростовской области

Слушания проведут в Мясниковском районном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области перед законом ответит мошенник, который под видом врача обманывал пенсионеров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как уточнили в инстанции, аферист промышлял не один, личность его подельника еще не установили. Однако уже известно, что бандиты входили в доверие к старикам и обещали им оздоравливающие программы на дому.
С пенсионеров, по всей видимости, требовали предоплату, и когда получали деньги сразу же бесследно исчезали. Таким образом, мошенникам удалось обмануть как минимум двух человек. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
- Подозреваемый по этому делу пробудет под стражей до 24 февраля, на 17 число в Мясниковском районном суде назначили первое слушание, - добавили в пресс-службе судов региона.
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