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Происшествия10 февраля 2022 9:27

В Ростове поймали хулигана, который голым разгуливал по улицам СНТ

Возмутителем спокойствия оказался 42-летний мужчина
Ангелина СКИБА
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Теперь нарушителя должны оштрафовать

Теперь нарушителя должны оштрафовать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове после ролика в соцсетях поймали хулигана, который разгуливал обнаженным и «совершал развратные действия» в одном из СНТ Советского района. Об этом сегодня, 10 февраля, рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

Возмутителем спокойствия оказался 42-летний мужчина. Он уже был ранее судим за кражу, и теперь ответит по статье «Мелкое хулиганство». За такое нарушение обычно штрафуют. В полиции добавили, что сейчас ищут всех пострадавших от действий эксгибициониста.

Ранее один из очевидцев пожаловался землякам с городском паблике, что раздетого мужчину периодически видят на дороге не только взрослые, но и дети. Например, одна из девочек 7-8 лет очень испугалась странного человека и убежала от него в ближайший магазин. По словам ростовчанина, это уже было не первое подобное свидетельство.

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