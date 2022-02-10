Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилась до 4067

Новых инфицированных снова обнаружили в 55 городах и районах Дона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области произошел очередной скачок заболеваемости и за прошедшие сутки выявили уже 4067 случаев. Это новый рекорд. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,68. Об этом утром 10 февраля сообщает сайт донского правительства.

Так, новых инфицированных снова обнаружили в 55 городах и районах Дона. Больше всего положительных тестов - уже 1295 за сутки - оказалось в Ростове-на-Дону. На втором месте сейчас Шахты - 158, на третьем - Таганрог - 144.

В Волгодонске 136 заболевших, в Азовском районе - 130, Новошахтинск - 115, по 100 - в Батайске и Сальском районе. Далее статистика идет в порядке уменьшения, в конце списка уже традиционно находится Советский район, сегодня сообщают о 5 заболевших в этой территории.

В больницах региона к этому моменту лечат 3192 пациента, 22 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 227 - на неинвазивной ИВЛ.

Зарегистрировали еще 14 смертей. Не смогли спасти 9 женщин от 59 до 82 лет, а также 5 мужчин от 65 до 89 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10130 человек.

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