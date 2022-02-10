В Ростове депутат предложил «не бодаться за каждое дерево» и подумать о деньгах

Во время реконструкции могут убрать 140 деревьев. Фото: страница в Instagram депутата Павла Кузьмина

Парк «Дружба» в Ростове может остаться без федерального финансирования, а значит и без капремонта, из-за активности экоактивистов. Об этом на своей странице в Instagram заявил депутат гордумы Павел Кузьмин.

Чиновник пояснил, что защитники природы выступают против изменения плотности зеленых насаждений. Всего во время реконструкции могут убрать 140 деревьев, однако позже вместо них должны высадить новые. Если этот вопрос не оставят и выяснения продолжатся, город потеряет 562 млн рублей, которые собираются выделить на обновление, уверен депутат.

- В нижней «Дружбе» готовятся к благоустройству, хотя глядя на проект и сумму в 562 млн рублей, думаю, это все же кардинальная реконструкция. Уберут 140 стволов и добавят новые в большем количестве. Если бодаться за каждое дерево, подавать жалобы в прокуратуру по таким поводам, конкурса не будет. Деньги федералы заберут, обновленного парка будем ждать еще долго, зато чья-то правда восторжествует. Не истина, прошу заметить, - написал в соцсети Павел Кузьмин.

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