В Ростове парк «Дружба» собираются украсить «странными» скульптурами

Скульптура «Незнайка на Луне». Фото: публикация Елена Хатламаджиян в Facebook.

В Ростове парк «Дружба» собираются украсить скульптурами, от которых общественники пришли в шок и недоумение. Фото изваяний в сети опубликовала участница движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

- В июне прошлого года к благоустройству парка решили подтянуть тему космоса и обещали целых космонавтов, а также в качестве скульптур Белку со Стрелкой. Однако ни того, ни другого не вышло, также как и рабочей группы. Но не переживайте. Скульптуры космического характера все же будут. Солнце и луна, например, или атлет с планетой руках. Мучает еще один вопрос: почему в перечне указаны МАФов, покрытия и озеленения указаны фирмы, качество работ у которых отвратительное, - написала Елена Хатламаджиян.

Под постом о «странных» творениях уже высказались пользователи сети. Некоторые сравнили облик космонавта на камне с нашумевшей «Аленкой» из Нововоронежа, а арт-объект «Южное Солнце и Луна» окрестили «памятником ковиду».

При этом неизвестно, собираются ли власти в действительности устанавливать указанные скульптуры. Также непонятно, речь идет об уже утвержденном решении или это только проект, который еще не приняли. Ранее стало известно, что на капитальное обновление зоны отдыха город может потратить более 500 млн рублей.

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